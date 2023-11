FERMO Con l’impegno di campionato che cade di sabato, ossia domani, “arretra” di un giorno la settimana tipo della Fermana, anche se di “tipo” nel calendario della Lega Pro moderna non c’è più nulla. Oggi è rifinitura, domani mattina la partenza per la Romagna e in serata, a Rimini, fischio d’inizio alle 20.45. Una notturna che è un’altra chance. Per ripartire, ancora una volta. Smuovere classifica e umori verso l’alto è obiettivo che di recente è sempre sfumato – tre ko di fila con 8 gol incassati – ma quando sei ultimo a quota 7, con il peggior attacco della categoria (7 gol) e la peggior difesa (25 “punture”) c’è di bello una cosa: non si può che migliorare. Adesso, come ha detto il perdonato Gianvito Misuraca, c’è un uomo in più su cui poter contare in spogliatoio, quel ds Massimo Andreatini con cui pure il neo-direttore generale Andrea Galassi collaborerà.

APPROFONDIMENTI SERIE C Fermana, riecco Andreatini. Il ds si ripresenta per una nuova mission impossible: «Tutti i calciatori sono sotto la lente d’ingrandimento»



Il background

Galassi, di Santarcangelo come mister Protti, romagnolo come Andreatini, ha accompagnato Max in conferenza l’altro pomeriggio. In estate lo aveva sostituito nel ruolo di capo dell’area tecnica, adesso lo affiancherà da dg (in luogo del dimissionario Tubaldi, pare allontanato dagli altri membri del Cda) dal punto di vista gestionale e organizzativo. Lo ha voluto trattenere fermamente il leader Massimiliano Tintinelli. Un nuovo inizio pure per Galassi, settimane fa travolto dalle critiche ed ora rimessosi in gioco, nonostante la tempesta che dura da luglio e le difficoltà lavorative evidenti che hanno minato anche la sua stabilità. Panorama che l’ex ds del Parma in D con Nevio Scala, Minotti ed Apolloni ha sottolineato l’altro giorno di fronte ai microfoni. Intervento interessante che ha riportato alla mente le diatribe societarie estive.

«Cosa non ha funzionato»

«Che cosa non ha funzionato fino ad ora? Raccontare questi quattro mesi è abbastanza impegnativo – aveva detto il nuovo ds della Fermana -. Se vogliamo partire dall’estate, c’è stata una disputa interna per tutto luglio e agosto fra l’allora amministratore Vinicio Scheggia e la parte composta da Tubaldi e Simoni. Siamo rimasti bloccati praticamente un mese perché non c’era l’indice liquidità adeguato per operare. In campionato siamo partiti con una trasferta difficilissima a Carrara dove gli unici due attaccanti disponibili erano Curatolo del 2004 e Pinzi del 2003 (che attaccante nemmeno è, ndr). Il mercato è stato fatto l’ultima settimana: la Fermana ha per distacco il budget più basso del girone quindi è ovvio che ci siano state difficoltà. Lo sapevo, ma non pensavo fossero così grandi. Probabilmente l’alchimia dei giocatori non è scattata come doveva, sono stati commessi sicuramente degli errori nella formazione della squadra e mancano delle caratteristiche importanti che questa rosa non ha».

La speranza

Una sorta di mea culpa parziale. «Per questo motivo magari anche giocatori bravi, che potrebbero rendere molto di più, sono in difficoltà. Faccio un esempio, Stefano Sensi – talento di Urbania, ora in Serie A all’Inter -a San Marino in Lega Pro fece un gol nel girone d’andata e 8 nel girone di ritorno, dopo aver sistemato alcune cose a gennaio. Andreatini ed io lo sappiamo bene. Voglio dire che i calciatori vanno anche messi nelle condizioni di poter rendere. In questo momento mancano delle caratteristiche. Tornando a Max, ha lavorato molto bene qui a Fermo nel corso della scorsa stagione ed era ancora un tesserato. E’ stato richiamato per cercare di dare una grossa mano e tirarci fuori da questa intricatissima situazione che si sta creando. Gli dò il benvenuto». Oggi, come detto, la rifinitura per curare gli ultimi dettagli. In settimana ha iniziato ad essere operativo anche il nuovo preparatore atletico Maurizio Di Renzo, varie esperienze in Serie A, chiamato al posto di Alessandro Spinoglio. Per domani non dovrebbe farcela l’esperto Laverone, tra l’altro freschissimo ex della sfida: lo scorso anno a Rimini totalizzò 36 presenze, 1 gol e 3 assist.