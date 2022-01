C'è il derby Tolentino-Recanatese e la Samb sfida il Trastevere: il ritorno inizia con una panchina che scotta

ANCONA Spicca Tolentino-Recanatese nella prima giornata di ritorno del girone F di Serie D. Il derby del Della Vittoria è la copertina di questo secondo turno di campionato dopo la sosta, in cui anche la Samb può tornare a recitare un ruolo da protagonista: affronta il Trastevere, secondo in classifica, al Riviera delle Palme. Viaggia invece fino a Piedimonte Matese, in Campania, il Porto d’Ascoli per la trasferta più lunga del campionato, mentre il Fano si ferma a Vasto: per entrambe sarà la ripartenza dopo il derby rinviato domenica scorsa e che sarà recuperato mercoledì prossimo. Prova a ritrovare il sorriso il Castelfidardo, alla terza partita consecutiva in casa: contro il Vastogirardi sarà un bivio cruciale per il tecnico Manolo Manoni, a rischio esonero dopo le ultime quattro sconfitte di fila. Occasione d’oro invece per il Montegiorgio che affronta in casa l’Aurora Alto Casertano, ultima in classifica: con un pieno si può davvero uscire dalla zona playout.

Serie D girone F 18ª giornata 1ª ritorno (ore 14.30)

Castelfidardo-Vastogirardi

Castelnuovo-Pineto rinviata

Chieti-Nereto

Matese-Porto d’Ascoli

Montegiorgio-Aurora Alto Casertano

Notaresco-Fiuggi

Samb-Trastevere

Tolentino-Recanatese

Vastese-Fano

CLASSIFICA

Recanatese 39

Trastevere 34

Fiuggi 32

Notaresco 31

Porto d’Ascoli 28

Vastese 27

Tolentino 26

Pineto 25

Vastogirardi 24

Castelfidardo 22

Chieti 21

Matese 20

Castelnuovo 20

Montegiorgio 20

Samb 19

Fano 18

Nereto 9

Alto Casertano 2

