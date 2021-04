Il derby Matelica-Samb all'ora di pranzo e poi tre tappe cruciali per Vis Pesaro, Fano e Fermana

ANCONA Mezzogiorno di gol con il derby Matelica-Samb e altre tre tappe cruciali sul cammino che porta alla salvezza. Sabato di Pasqua in campo per il girone B della Serie C, giunto alla 34ª giornata e quindi a -5 dal termine della stagione regolare. Si inizia alle 12.30 con Matelica-Samb all’Helvia Recina di Macerata, dove si giocherà regolarmente dopo che i giocatori rossoblù, in stato di agitazione per non aver visto neanche un euro degli ultimi cinque stipendi, hanno deciso di rimandare ogni decisione sulla proclamazione dello sciopero nelle prossime giornate di campionato. Seguiranno alle 15 Vis Pesaro-Imolese e alle 17.30 FeralpiSalò-Fano e Ravenna-Fermana, tre partite molto importanti in chiave salvezza.

SERIE C girone B 34ª giornata 15ª ritorno

Matelica-Samb ore 12.30

Modena-Arezzo ore 12.30 Sky

Gubbio-Carpi ore 15

Legnago Salus-Sudtirol ore 15

Virtus Verona-Perugia ore 15 Rai Sport

Vis Pesaro-Imolese ore 15

Cesena-Mantova ore 17.30 Sky

FeralpiSalò-Fano ore 17.30

Ravenna-Fermana ore 17.30

Triestina-Padova ore 20.30 Sky

CLASSIFICA

Padova 70

Sudtirol 65

Perugia 64

Modena 57

FeralpiSalò 53

Triestina 51

Matelica 49

Cesena 48

Samb 47

Mantova 46

Virtus Verona 45

Gubbio 44

Fermana 40

Carpi 35

Vis Pesaro 34

Legnago Salus 31

Imolese 29

Fano 28

Arezzo 24

Ravenna 21

