Derby Cesena-Rimini, raffica Daspo: per un tifoso biancorosso provvedimento di 8 anni

E' costato caro a 8 tifosi il derby Cesena-Rimini. Firmati dal questo di Forlì Cesena 8 Daspo per 5 riminesi e tre cesenati. Il più giovane di 27 anni, il più vecchio di 44. Alcuni di loro avevano dei precedenti specifici per questo la mano è stata ancora più pesante.

Pugno duro

Per i tre cesenati il provvedimento è stato: di un anno per due tifosi e di due anni per un supporter. È andata peggio ai tifosi del Rimini: per due ultras Daspo per 3 anni. Altri due sono stati daspati per 5 anni con obbligo di firma per lo stesso periodo. Per un terzo il Daspo avrà una durata di 8 anni con la prescrizione dell’obbligo di firma per 5 anni. Al vaglio della Digos altri filmati.