Denver Nuggets-Miami Heat 94-89, l'anello Nba per la prima volta nella storia in Colorado

I Denver Nuggets sono diventati campioni dell'Nba per la prima volta nella loro storia, vincendo per 4-1 le finali contro i Miami Heat.

In gara 5 giocata in casa, Denver ha battuto 94-89 Miami con una nuova grande prestazione di Nikola Jokic che ha messo a segno 28 punti e conquistato 16 rimbalzi. Per gli Heat è la terza sconfitta nelle finali Nba in 10 stagioni, dopo l'ultimo titolo conquistato nel 2012-2013 contro i San Antonio Spurs.

Proprio il Joker serbo è stato nominato mvp delle finali: «È stato uno sforzo incredibile da parte della squadra», ha detto Jokic. «È stata una brutta partita. Non siamo riusciti a fare tiri, ma alla fine abbiamo capito come difenderci e abbiamo segnato 90 punti. Ecco perché abbiamo vinto. Sono soltanto felice: è bello, il lavoro è finito e ora possiamo tornare a casa».