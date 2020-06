Dennis Rodman e il video per Petagna: «600 dollari per averlo». Ma il bomber risponde così

Il centravanti della Spal Andrea Petagna è da tempo molto attivo e seguito sui social, ma stavolta ha fatto un piccolo passo falso. Mercoledì, l'ex Atalanta ha condiviso un video ricevuto da Dennis Rodman, ex leggenda del basket Usa e tornato in voga ultimamente dopo il successo di The Last Dance, il documentario Netflix sui Chicago Bulls degli anni '90:

«Andrea, non è pazzesco? Dennis Rodman ti sta chiamando», diceva 'the Worm' nel video dedicato a PetagnaMa su Twitter qualcuno ha voluto vederci chiaro e ha scoperto l'arcano: il video di Rodman non era un gentile omaggio al collega atleta, maper averlo,, che consente a tutti di avere un videomessaggio dai vip con un prezzo direttamente proporzionale alla loro celebrità attuale. Si va dai 600 dollari (circa 552 euro) dello stesso Rodman, ai 125 dell’altro cestista Danny Green e del wrestler Big E, 150 dollari per la cantante Mya, 129 dollari per Ronn Moss (il popolare Ridge di Beautiful) e così via.A ‘vendersi’ per un videomessaggio sono perlopiù atleti, ex star dei reality, attori semisconosciuti e youtuber, per prezzi che vanno dai 20-30 dollari fino ai 600 di Rodman. «Mi dicono che in Italia sei conosciuto come il Bulldozer del campionato, perchè segni tantissimi gol. Grande rispetto per te. Continua così! - dice Dennis a Petagna - Anche la mia piccola Trinity (figlia 18enne di Rodman) gioca a calcio. È fortissima, la numero uno al mondo, dovresti conoscerla! Magari un giorno la incontrerai e mi scriverai un messaggio per dirmi: caro Dennis avevi ragione, Trinity è come me un vero Bulldozer. Una vera Rodman».Sui social non hanno dubbi: Petagna ha pagato per quel video. E ci sarebbe anche una prova, la parola 'honey' (traducibile in italiano con 'tesoro'), che normalmente viene riferita ad una donna: il nome Andrea nel mondo anglosassone è infatti anche femminile, e secondo i malpensanti Rodman avrebbe inviato il video "prezzolato" a Petagna pensando fosse una donna. Ma lo stesso bomber di proprietà del Napoli, con una story su Instagram, ha voluto mettere le cose in chiaro, postando uno screenshot dei suoi messaggi privati in cui si scorge un messaggio dello stesso Rodman che gli scrive 'Hey bro'.«Per avere un video di Rodman basta pagare 600 dollari, la figura da scemo invece non ha prezzo», scrive un utente. Più brillante invece il tweet di un altro utente: «Petagna ha speso 500 euro per avere un video da Rodman, io avrei speso la stessa cifra solo per avere un video diverso, ma dalla ex moglie Carmen Electra».Probabilmente non sapremo mai se Petagna, uno per cui 600 dollari non sono poi una cifra proibitiva, ha davvero pagato per avere un video del 'Verme': ma viene spontaneo chiedersi se chi lo critica o ironizza, a parità di condizioni e per farsi una risata, non avrebbe fatto esattamente come lui.