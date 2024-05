De Zerbi lascia il Brighton: il comunicato ufficiale del club, domenica l'ultima in Premier League

Arriva l'annuncio a sorpresa. Il Brighton ha confermato che Roberto De Zerbi lascerà il club al termine della stagione in corso. Quella di domani in casa alle 17 contro il Manchester United sarà quindi l'ultima partita dell'allenatore italiano sulla panchina dei "Seagulls".

Il Brighton & Hove Albion ha confermato che l'allenatore Roberto De Zerbi lascerà il club dopo l'ultima partita di Premier League di domani contro il Manchester United all'American Express Stadium».

De Zerbi lascia il Brighton

Lo ha annunciato lo stesso club inglese tramite i propri canali social e sul proprio sito ufficiale, sciogliendo ogni dubbio sul futuro dell'allenatore ex Sassuolo e Palermo, molto ambito sul mercato anche da tanti club italiani. Adesso si aprono diversi nuovi scenari per De Zerbi in chiave mercato. Il Bayern Monaco, che a fine stagione saluterà Tuchel, sembra essere una delle candidate più concrete; il Liverpool dovrà sostituire Kloop e potrebbe prendere in considerazione De Zerbi. In Serie A non mancano le opzioni: Napoli, Milan e Juventus sono a caccia di un nuovo condottiero e potrebbero sondare il terreno per l'ormai ex allenatore del Brighton.