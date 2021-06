De Grazia, Pierozzi e il portiere Valentini in uscita dalla Triestina: la Vis è già su diversi profili

PESARO Continua la girandola di nomi accostati alla Vis. Dopo il centrocampista ex Maceratese e Ascoli Lorenzo De Grazia, il baby della Fiorentina Primavera Niccolò Pierozzi e il portiere di proprietà della Reggina Alessandro Farroni, il web ha rilanciato nelle ultime ore un presunto interessamento da parte del club pesarese per Alex Valentini. Con la naturale scadenza del contratto in vista, l’avventura di Alex Valentini alla Triestina è destinata a concludersi e, secondo trivenetogoal.it, si sarebbero già delineate due probabili destinazioni. A provarci per il portiere sarebbero infatti Lecco e appunto la Vis Pesaro, che avrebbe già recapitato un’offerta all’estremo difensore. Trentatreenne nativo di Guastalla, Reggio Emilia, viene da una stagione in cui si è diviso tra Alessandria e Trieste, giocando solo due partite. In precedenza, però, aveva difeso i pali dei grigi nel 2019/20 per 27 volte, ma pure le porte di Viterbese, Vicenza, Lugano, Cittadella, Spezia, Pro Vercelli, Pro Sesto e Sambonifacese in una carriera da oltre 270 presenze tra C2, C1, B e A svizzera.

