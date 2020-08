De Giorgi e il calendario della Lube: «Primo passo in avanti verso il ritorno a giocare»

CIVITANOVA La Lega Volley ha diramato i calendari di Superlega, Serie A2 e Serie A3. Saranno ben quattro le protagoniste marchigiane al via: i campioni del mondo della Cucine Lube in Superlega, Fano e Macerata, inserite nel girone bianco, nord di A3 e Grottazzolina, che è stata inserita nel girone blu, sempre di A3 che invece ingloba squadre del sud dello stivale. Il torneo di A3 inizierà il 18 Ottobre. Per la Lube esordio a Verona, big con Trento in casa, trasferte a Piacenza, Modena e Perugia. Ad aprire la stagione sarà la finale della Del Monte Supercoppa italiana in calendario il 25 Settembre a Verona mentre il campionato inizierà il 27. «Intanto bisogna dire che è piacevole vedere il calendario del nostro campionato, un passo in avanti verso il ritorno a giocare - ha dichiarato Fefè De Giorgi, allenatore della Cucine Lube - Credo che sia un calendario equilibrato, iniziamo con una trasferta impegnativa sul campo di Verona ma l’obiettivo principale è arrivare nella miglior condizione possibile all’esordio. Sarà una stagione impegnativa perché il livello medio generale si è alzato e siamo consapevoli di dovere tenere sempre alto di conseguenza anche il nostro livello di gioco. I big match? Il concetto principale è che in questa stagione tutte le gare saranno complicate. All’inizio, nella terza giornata, troveremo ancora Trento dopo le sfide di Supercoppa, poi, sempre all’andata, ci aspettano trasferte impegnative nella seconda metà del girone a Modena e Perugia».

