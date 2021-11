Dazn, cos'è il codice che appare sullo schermo durante le partite? Ecco a che serve

In molti, presi dalla visione della partita della propria squadra del cuore, si saranno chiesti cosa sia quel codice alfanumerico che appare sulla schermata di Dazn. Una stringa di caratteri e numeri che compare durante i match di Serie A, serie B o altre competizioni sportive in diretta proprio nel mezzo allo schermo. Non si tratta di un errore ed è lì volutamente.

Il codice che appare sullo schermo, tra giocatori e pallone, e scompare dopo pochi secondi, infatti, ha un ruolo ben preciso. Dazn lo usa per contrastare la pirateria. Si tratta di un watermark, un «timbro» che serve a identificare rapidamente il titolare dell'abbonamento nel caso in cui si decida di riprodurre i contenuti su altri siti.

Uno stratagemma che permette di individuare subito chi sta trasmettendo la partita, o gli altri eventi, su altre piattaforme in modo illegale. La piattaforma di streaming è così in grado di rintracciare subito da dove parte il segnale e disattivare l'abbonamento legato a quel codice per interrompere la procedura illegale. Uno stratagemma semplice, ma efficace che funziona e che da poco è stato adottato anche da Sky.

