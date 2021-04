Daniele De Rossi ricoverato per le complicazioni del Covid allo Spallanzani

Daniele De Rossi è ricoverato allo Spallanzani per Covid. L'ex capitano della Roma ieri ha eseguito una Tac d’urgenza al San Camillo ed oggi è stato ricoverato allo Spallanzani. Daniele De Rossi, così come era stato per Francesco Totti, sta subendo in maniera seria il contagio da Covid avvenuto durante il ritiro della Nazionale alla sua prima uscita con l’Italia dopo aver siglato un accordo con la FIGC.

APPROFONDIMENTI LA TRAGEDIA Pierluigi Gollini, morto il nonno 84enne: travolto in bici da...

LEGGI ANCHE:

Coronavirus, 452 nuovi positivi in un giorno nelle Marche: non solo il Nord, "corre" anche Ascoli/ Il contagio nelle regioni

L’ex capitano della Roma, 37 anni, è risultato, insieme ad altri tre membri dello staff azzurro, positivo al Coronavirus e da ieri sera è stato ricoverato all’Ospedale Spallanzani di Roma. Non sembrerebbe in terapia intensiva. L’Istituto nazionale di malattie infettive Lazzaro Spallanzani è in prima linea nella battaglia al virus e ora tra i pazienti in cura c’è anche De Rossi. Speriamo di rivederlo presto al fianco di Mancini in Nazionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA