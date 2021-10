Daniel Leone, morto a 28 anni l'ex portiere di Reggina e Catanzaro

Il mondo del calcio piange Daniel Leone, l'ex portiere di Reggina e Catanzaro morto ad appena 28 anni, a causa di un tumore frontale destro al cervello. La malattia aveva costretto il calciatore ad un ritiro prematuro. Daniel, originario di Piedimonte Matese (Caserta), era cresciuto nel settore giovanile della Reggina, per poi finire in prestito prima alla Reggiana e poi alla Torres. Nel 2014, mentre militava con la squadra calabrese in Lega Pro, il portiere fu ricoverato in ospedale dopo aver accusato un forte mal di testa. La diagnosi fu tremenda. Operato ad ottobre 2014, Daniel Leone aveva poi affrontato diverse cure e cicli di chemioterapia a Milano.

Daniel Leone, il mondo del calcio in lutto

Il male sembrava lontano e Daniel Leone era tornato anche ad allenarsi coi compagni nel 2015. Dopo mezza stagione a Latina, l'estremo difensore era poi approdato al Catanzaro. Nel 2017, però, il tumore era tornato e a quel punto il portiere, costretto anche ad operarsi, annunciò il definitivo ritiro dal calcio giocato. Nonostante l'avanzare della malattia, Daniel Leone aveva sempre affrontato la vita con il sorriso, raccontando sui social timori e speranze, senza mai nascondersi. A maggio 2017 la simbolica partecipazione alla Partita del Cuore giocata allo Stadium di Torino insieme alle stelle del calcio per promuovere la ricerca sul cancro. Poi l’inizio del nuovo calvario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA