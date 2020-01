Dalle 21 squadre che non hanno subito reti nel 2020 alle 22 ancora senza gol

ANCONA - Anno nuovo nel segno del gol nei dilettanti: sono 21 le squadre che non hanno ancora subito reti nelle prime due giornate del nuovo anno, mentre altre 22 non hanno ancora mai segnato. In Eccellenza solo Anconitana, Montefano e Servigliano hanno ancora la loro porte inviolate, mentre anche la capolista Atletico Gallo, oltre al Sassoferrato Genga, non ha ancora realizzato neanche un gol. In Promozione se Gabicce Gradara e Mondolfo hanno ancora mantenuto la loro porta inviolata, sono invece ancora a secco la Passatempese nel girone A e la Monterubbianese nel B.



In Prima Categoria sono 5 su un totale di 64 le squadre che non hanno ancora subito reti nel nuovo anno: Chiaravalle, Labor e Monserra nel B, Castignano e Offida nel D. Sono invece 7 quelle a non aver ancora mai segnato una rete: Cagliese e Osteria Nuova nell’A, Cupramontana, Labor e Le Torri nel B, Piane di Montegiorgio e Rapagnano nel D.

In Seconda Categoria sono invece 11 su un totale di 128 le squadre con le difese ancora imbattute nel nuovo anno: Macerata Feltria nell’A, Arzilla, Montecchio, Real Gimarra, Tavullia e Usav Pisaurum nel B, San Francesco nel D, Montecassiano nell’E, Telusiano nell’F, Montottone nel G e Monteprandpne nell’H. Altre 11 fevono invece ancora segnare un gol: Offside, Torre San Marco e Villa Ceccolini nel B, Terre del Lacrima nel C, Cameratese, Falconara e San Francesco nel D, Morrovalle, Porto Potenza e Vigor Sant’Elpidio nell’E e Montefiore nel G.





