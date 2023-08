JESI Stefano Cerioni, ct jesino del fioretto azzurro: voto a questi Mondiali milanesi?

«Bilancio molto, molto positivo. Il voto era 10 e lode fino al risultato della prova a squadre maschile che, senza medaglia, lo abbassa un poco».



Confermato e migliorato il trend di crescita dei Mondiali al Cairo di un anno fa, i primi del ritorno di Cerioni alla guida delle Nazionali.

«Migliorato col passaggio dall’argento all’oro di Tommy Marini e con Alice Volpi, Arianna Errigo e Martina Favaretto prima, seconda e terza negli individuali. Confermato con l’oro della squadra femminile ma non con la maschile, che in Egitto aveva vinto».

Il quinto posto, dopo tanti pieni, brucia?

«Ci tenevamo a fare bene, contava pure per la qualificazione olimpica, anche se non è in pericolo. Di Hong Kong, che ci ha fermati, dicevo e sapevo bene che era avversario cui fare attenzione. Siamo stati bravi poi a ottenere il quinto posto, tenere dietro la Francia era importante. Diciamo che fra qualche giorno non ci penserò più ma fa un po’ male in un Mondiale che per il resto è stato tutto eccellente».

Se l’aspettava fino a questo punto?

«Tommaso (Marini, ndr) ha fatto una gara individuale eccezionale e ha saputo vincere molto bene nonostante una vigilia tormentata dai problemi per l’infortunio alla spalla. C’era un po’ di preoccupazione, agli Europei era rimasto fuori ma a squadre l’avevo già fatto rientrare. Il tris e l’oro a squadre delle ragazze sono venuti con un carattere che dà una soddisfazione straordinaria».

Si sta affermando una generazione di atleti e atlete che ha dovuto pure superare e mettere alle spalle l’ostacolo Covid e lo stop della pandemia. È un fattore che si avverte?

«Già nella passata stagione si era ritornati ad una sostanziale normalità e, rispetto a quelle precedenti, le gare saltate per problemi legati al Covid erano state davvero poche. Certo anche loro hanno dovuto affrontare periodo e incertezza della pandemia e, come tutti, ne hanno sofferto. Ma ora sono passati avanti e hanno saputo ricominciare».

Dalla pandemia alla guerra: lei è stato ct anche della Russia. Come ha visto la vicenda della squalifica, poi rientrata, alla sciabolatrice ucraina Kharlan per la mancata stretta di mano a fine assalto all’avversaria russa Smirnova?

«Eviterei commenti, mi limito a dire che delle regole, scritte, ci sono e andrebbero rispettate. Se si decide di salire in pedana a gareggiare, è giusto a fine assalto stringere la mano in segno di saluto all’avversario. Anche se è vero che in pandemia, a strette di mano vietate, non ci si salutava più a quel modo ma per tanto tempo lo si è fatto per tanto tempo porgendo l’arma. Sento che ora si parla anche di wild card per la partecipazione olimpica. Non capisco ma non dico altro».

E ora azzurri e azzurre?

«Un po’ di riposo e poi ricominciamo da metà settembre. Perché c’è da preparare una stagione molto importante: fino a marzo ci sarà da competere per le qualificazioni ai Giochi e ci sarà da definire il ranking in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024».