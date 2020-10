Cristiano Ronaldo ancora positivo al Covid, in bilico la sfida con Messi

Cristiano Ronaldo è ancora positivo al Covid. Questo il responso del tampone a cui è stato sottoposto nella giornata di ieri. Ma ci sono ancora speranze che scenda in campo contro il Barcellona, nel duello in Champions con Messi. Come? L’Uefa richiede una cartella clinica sette giorni prima della partita (in programma il 28 ottobre) che comprovi la negativizzazione o l’assenza di sintomi da parte del giocatore. Al momento Ronaldo è ancora positivo ma asintomatico, come sempre, diventano quindi decisivi i prossimi giorni e i prossimi tamponi. A partire da quello di domani, come da routine a distanza di 10 giorni dalla conferma di positività, in caso di avvenuta guarigione terminerà l’isolamento presso il proprio domicilio. E avrà tempo fino a 24 ore prima della partita contro il Barcellona di dimostrare di essersi negativizzato per poter scendere in campo contro Messi.

