Cristiano Ronaldo positivo al Covid: «È asintomatico e in isolamento»

Cristiano Ronaldo è positivo al Covid. Lo annuncia la federcalcio portoghese, a poche ore dalla partita con la Svezia. L'attaccante della Juve è in isolamento ed è asintomatico.

La federcalcio portoghese ha reso noto che Cristiano Ronaldo ha lasciato l'allenamento con la Nazionale ed è stato posto immediatamente in isolamento. l giocatore sta bene, e non ha sintomi. A seguito della positività del campione juventino, tutti i restanti giocatori sono stati sottoposti stamattina a nuovi test, tutti con esito negativo, e sono a disposizione di Fernando Santos per gli allenamenti di questo pomeriggio, a Cidade do Futebol. Il Portogallo affronterà domani sera la Svezia in una partita valida per le qualificazioni alla Nations League.

Ultimo aggiornamento: 17:02

