«Cristiano, hai mai provato i moscioli?» L'Ancona "presenta" Ronaldo sui social e fa il boom di interazioni

ANCONA- La notizia della rescissione consensuale del contratto tra Cristiano Ronaldo e il Manchester United ha catalizzato l'attenzione del mondo del calcio. Anche la Lega Pro, l'Ancona in particolare, non è stata esente creandone una sorta di goliardica (e naturalmente finta) presentazione social - Facebook e Instagram - che ha raccolto centinaia e centinaia di interazioni.

Anche Pescara e Fidelis Andria sulla scia

Con la frase "Cri, hai mai provato i moscioli? Siuuu" pubblicata con tanto di fotomontaggio di CR7 con la maglia dorica i creatori social biancorossi hanno raccolto il gradimento di tifosi e appassionati che sono stati subito al gioco rilanciando l'immagine sui propri profili. La stessa operazione "fake", anche in questo caso molto gradita, è stata annunciata anche da Pescara e Fidelis Andria. Chissà se nel ritiro del Portogallo, in campo domani alle 17.00 per l'esordio nei Mondiali in Qatar contro il Ghana, si arrivato o meno l'eco dei social anconetani.