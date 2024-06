Europei di Atletica, cresce l'attesa per Gianmarco Tamberi: stasera (ore 20.35) la finalissima del salto in alto all'Olimpico

ROMA Fari puntati su Gianmarco Tamberi. Stasera (11 giugno), ore 20.35, all'Olimpico di Roma andrà in scena la finale del salto in alto. Per Gimbo, portabandiera alle prossime Olimpiadi di Parigi, un eventuale oro sarebbe il terzo in questa competizione (dopo Amsterdam 2016 e Monaco 2022). L'ucraino Doroshchuk e il polacco Kobielski sono i principali avversari.

LE QUOTE

I principali bookmakers (Better, Goldbet, Sisal e Snai) quotano 1.25 la vittoria di Tamberi. Doroshchuk e Kobielski seguono a 9.00. Più staccati gli altri. In qualificazione Gimbo ha centrato la misura di 2.21.