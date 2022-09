Diretta Cremonese-Lazio 0-3 al 45', al via la ripresa. Doppietta di Immobile e tris di Milinkovic

Dopo il pesante ko in Europa League (sconfitta per 5-1 contro il Midtjylland), la Lazio riparte dalla Cremonese. Nella settima giornata di Serie A, i biancocelesti saranno ospiti allo Zini di una squadra che ha iniziato a muovere la classifica: archiviate le prime quattro sconfitte, sono arrivati due pareggi consecutivi contro Sassuolo e Atalanta. Sarri vuole voltare pagina ed "estirpare il germe" che da tempo impedisce alla squadra di guadagnare continuità: per farlo cambierà cinque giocatori rispetto all'ultima gara. Sarà un piacevole pomeriggio per Alvini che alla vigilia ha dichiarato: "Sarri è il mio maestro, a Coverciano ho presentato la tesi sul suo Napoli. Oggi sarò felice di stringerli la mano". Per l'allenatore dei grigiorossi risolto il dubbio in mediana: dentro Zanimacchia, Pickel parte dalla panchina. Calcio d'inizio alle ore 15, diretta testuale su questa pagina.

Segui qui l'incontro in diretta

Intervallo in corso

49' Fine primo tempo

47' Gol della Lazio. Milinkovic. Tiro in area dalla fascia destra di Zaccagni, respinta di Radu e ribattuta in rete di Milinkovic da pochi passi. Tutto facile, 3-0 poco prima dell'intervallo

45' 4 minuti di recupero

39' Ancora occasione per Dessers, simile alla precedente ma dalla fascia opposta. Stesso esito, non trova lo specchio

39' Giallo per Casale, fallo su Okereke

38' Occasione Cremonese, inserimento aereo di Dessers e tiro in diagonale, sul fondo.

36' Colleziona angoli la Lazio, sono tre in tre minuti, ma nemmeno sul terzo Radu viene direttamente impegnato

34' Dalla rimessa dal fondo la Cremonese perde palla nell'uscita dal basso, corner per la Lazio su tiro di Felipe Anderson deviato da Bianchetti. Dalla bandierina i biancocelesti non si rendono pericolosi

33' Angolo Lazio, dagli sviluppi cross di Cataldi per l'inserimento di Casale: fuori misura

31' Mezz'ora di gioco, i ritmi si abbassano, la Cremonese fatica a salire con la Lazio che gestisce palla

28' Cambio Cremonese, non ce la fa Chiriches, dentro Bianchetti

26' Problema al flessore per Chiriches, cure mediche in corso

25' Inizio brillante della Lazio che ha sfruttato al massimo tutte le occasioni create

21' Dagli 11 metri parte Immobile che insacca alle spalle di Radu. Cremonese 0 Lazio 2. Portiere spiazzato

17' Immobile lamenta un tocco di mano di Lochoshvili sul suo tiro aereo: check al var. Orsato revisiona il tocco a bordocampo e assegna il rigore

12' La Cremonese prova a rendersi pericolosa con una punizione di Zanimacchia: cross al centro dell'area messo fuori da Hysaj di testa

7' Gol della Lazio, Immobile! Milinkovic tiene palla per vie centrali e premia con un passaggio verticale rasoterra l'inserimento del centravanti. Immobile controlla il pallone e lo spedisce alle spalle di Radu. 0-1

6' Prima occasione Cremonese, palla sulla sinistra per Valeri che si inserisce in area e prova il tiro in diagonale sul primo palo: non centra lo specchio

0' Calcio d'inizio. La Lazio in divisa bianca con inserti azzurri, in grigiorosso la Cremonese. Palla affidata agli ospiti

ore 14:59 un minuto di raccoglimento per le vittime delle alluvioni

ore 14:45 Tra 15' il calcio d'inizio

Formazioni ufficiali

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Aiwu, Chiriches, Lochoshvili; Sernicola, Escalante, Meité, Valeri; Zanimacchia; Dessers, Okereke. A disp.: Ciezkowski, Saro, Sarr, Bianchetti, Hendry, Quagliata, Vasquez, Ascacibar, Baez, Ghiglione, Milanese, Pickel, Buonaiuto, Ciofani, Felix, Tsadjout (74). All.: Alvini.



LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Adamonis, Maximiano, Romagnoli, Gila, Hysaj, Kamenovic, Marusic, Radu; Basic, Bertini, Luis Alberto, Marcos Antonio; Cancellieri, Romero, Pedro. All.: Sarri.

Dove vedere Cremonese-Lazio in tv e streaming

Il calcio d'inizio è fissato per le 15:00; la partita sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da Dazn e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Gli abbonati Sky potranno seguire il match in tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q e attivando il canale satellitare Zona DAZN (numero 214 del satellite). La diretta testuale sul sito del Messaggero.