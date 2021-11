Partita al cardiopalma: Pesaro avanti di 2 punti a Cremona a 1'36'' dalla fine

CREMONA - Partita importante quella di Cremona per una Vuelle in evidente difficoltà come testimonia anche la classifica. Serviva una reazione, serviva una risposta anche se l'avversario è tutt'altro che facile. Ma Pesaro e Banchi devono invertire la rotta, devono lanciare un segnale sia al campionato che a loro stessi.

Grande equilibrio e tanta intensità nella prima metà del match con Pesaro che alterna buone cose a qualche errore evitabile ma Cremona fa lo stesso. E' nel terzo periodo che la Vuelle prova ad allungare prendendo sette lunghezze di vantaggio presa per mano da un Tyrique Jones in serata di vena. Ma la Vanoli di orgoglio ne ha molto e con un parziale di 7-0 torna a -4 (63-67) a 7 minuti dalla fine.

Fiammate alternate, partita avvincente con Pesaro che vola anche sul +11 poi la risposta di Cremona e una sfida che si fa sempre più calda: a 3'21'' dalla fine Vuelle 76-Vanoli 70. Errori, distrazioni, pallone che scotta, Moretti perde un pallone importante e commette fallo: 71-76 poi Miller inventa la "bomba" del -2 (74-76). Ma c'è Sanford che lo inita (74-79), bomba che vale oro e forse di più anche perchè harris sbaglia due tiri liberi. Ultimo minuto:

Ultimo aggiornamento: 22:20

