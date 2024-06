ANCONA Eccolo il redivivo Tony Tiong. Speravamo in un decoroso silenzio, invece ha ancora il coraggio di parlare. Per la prima volta dopo il clamoroso crac di martedì scorso - quando l’Ancona ha mancato la scadenza dell’iscrizione alla Serie C - il presidente virtuale esce allo scoperto e lascia intendere di non voler assolutamente abbandonare la scena. Già la scelta di parlare attraverso lo studio legale dell’avvocato Stefano Giangrande di Milano è significativa di una predisposizione bellicosa nei confronti degli attori della vicenda.

APPROFONDIMENTI IL PERSONAGGIO Mauro Sandreani, un altro ex Juve nel Napoli di Antonio Conte. Quando disse al Corriere: «Lascio Mancini ma qualcosa all'orizzonte c'è»

Tiong attacca

Tiong precisa che il succitati studio legale sarà l’unica fonte di informazione inerente il suo ruolo all’interno dell’Ancona, tagliando fuori di fatto tutti i compagni di cordata che sinora lo avevano affiancato, inclusi il socio di minoranza Mauro Canil e l’amministratore delegato Roberta Nocelli. Nel suo comunicato il malese precisa esplicitamente di aver deciso di «incaricare professionisti di fiducia al al fine di rappresentarmi in via esclusiva anche nelle interlocuzioni con gli organi di stampa, per evitare la diffusione di notizie e informazioni non veridiche e non rispettose della fedele evoluzione dei fatti». Pertanto nessun altro è più legittimato a parlare in nome e per conto di Tiong.

Segnali di guerra

Si difende e contrattacca il magnate malese. Parole precise ma anche dure quelle contenute nel suo comunicato: «Ribadisco con fermezza la bontà di tutta l'attività da me personalmente svolta nell'interesse dell'Us Ancona, così come l'importanza degli ingenti investimenti finanziari da me nel tempo apportati in società, e che gli accadimenti emersi negli ultimi giorni andranno nelle sedi preposte accertati e ricostruiti con attenzione, nelle relative cause, origini, responsabilità». Appare evidente come Tiong abbia tutta l’intenzione di scatenare un’offensiva a difesa della propria immagine e del ruolo svolto in questo biennio nei quali ha assunto e tenuto la presidenza dell’Ancona. Il riferimento alle “sedi preposte” nelle quali andranno accertate “cause, origini e responsabilità” degli “accadimenti emersi degli ultimi giorni” sembra un chiaro accenno al probabile ricorso alla via giudiziaria. Vedremo se davvero si arriverà ad una battaglia legale ed eventualmente quali saranno gli attori coinvolti. Di certo se Tiong si è pronunciato con questi toni e con questa tempistica è facile immaginare come egli dissenta profondamente dalle ricostruzioni fornite sinora dai suoi compagni di cordata nella sua avventura anconetana.

Incontro con il sindaco

Quanto sta accadendo lo ha indotto a muoversi in prima persona a tutela della propria immagine pubblica. La scelta di un legale che lo rappresenti e difenda in Italia testimonia la volontà di Tiong di andare sino in fondo e rivendicare la bontà del suo operato. Anche per questo l’attuale presidente biancorosso ha intenzione di presentarsi all’incontro con il sindaco Silvetti, come confermato nel comunicato: «Le vicende che negli ultimi giorni stanno interessando la società U.S. Ancona impongono di intervenire in prima persona presso le sedi istituzionali e nel dibattito pubblico, anche a tutela della mia onorabilità e del mio operato. Ho raccolto l'invito del Sindaco di Ancona a un prossimo incontro, che potrà celebrarsi allorché sarò presente di persona in Italia per tentare di gestire al meglio la situazione venuta purtroppo, e contro ogni mia intenzione e volontà, a crearsi». Parole dalle quali traspare - incredibilmente - l’intenzione di farsi carico dei conti rimasti in sospeso (con quali soldi non è dato capirlo), come già preannunciato in un messaggio ai calciatori relativo al pagamento degli stipendi arretrati e di ripristinare l’integrità della sua figura (ce ne vorrà di lavoro per arrivare a questo obiettivo). L’impressione è che siamo solo agli inizi di una lunga vertenza. Mentre nessuno restituirà la serie C all’Ancona e ai suoi tifosi.