Caro Direttore,

in merito alle ultime vicende della mancata iscrizione dell’Ancona, ci tengo anzitutto a precisare che non ho mai avviato e neppure ipotizzato alcuna iniziativa imprenditoriale con il socio di maggioranza, né in Italia né all’estero. Tengo a precisare che, dopo la cessione della quota del 95% del capitale della società (aprile 2022), non ho più avuto occasione di incidere in alcun modo sull’andamento della società, non essendo mai stato membro del CdA e non avendo partecipato a nessuna decisione.



«Ho provato a dare consigli»

In questi due anni, ho provato in più occasioni a dare consigli al socio di maggioranza, anche alla luce della lunga esperienza che ho maturato nel calcio italiano; ma i miei consigli non sono mai stati seguiti. Negli ultimi mesi, mi è stato richiesto, e sono intervenuto per ben due volte, di apportare finanziamenti destinati a far fronte alle scadenze federali ed evitare penalizzazioni; e questa richiesta mi era stata rivolta al fine di ovviare a situazioni di temporanea impossibilità, per il socio di maggioranza, di far pervenire in tempo i fondi necessari (per come mi era stata rappresentata la situazione, occorreva solo gestire una situazione di criticità temporanea destinata a rientrare a breve e legata alla tempistica di arrivo dall’estero dei fondi necessari). Così, solo grazie ai miei consistenti interventi finanziari che hanno evitato penalizzazioni in classifica, la squadra è riuscita a salvarsi sul campo. Nel frattempo, nelle ultime settimane, in ogni occasione il socio di maggioranza confermava di voler proseguire la propria esperienza nel calcio ad Ancona, programmava la prossima stagione e ribadiva la volontà di andare avanti nel progetto sportivo, compresa la realizzazione del centro sportivo.

«Non ha mai smentito»

Nelle ultime settimane, quando si è diffusa la notizia di un interesse di Tiong all’acquisizione di altre due squadre di calcio (Verona e Koper), non ho letto sue smentite: altro motivo per non dubitare sul buon esito dell’iscrizione al campionato, fermo restando che il socio di maggioranza era a piena conoscenza delle scadenze e delle attività necessarie all’iscrizione dell’Ancona. A pochissimi giorni dalla scadenza federale, mi è stato richiesto da Tiong di intervenire nuovamente con il versamento di una somma elevata e superiore alle mie possibilità; ho dato la disponibilità a contribuire parzialmente, purché il socio di maggioranza provvedesse al pagamento della differenza. Ritengo di aver fatto quanto in mio potere e nelle mie possibilità per salvare l’Ancona.

Mauro Canil

socio di minoranza Us Ancona

La risposta di Guido Montanari - Caposervizio Sport

«Ma lei pensa che siamo scemi?»

La lettera che pubblichiamo in questa pagina, firmata da Mauro Canil, avrà un solo effetto: quello di far inferocire ancor di più chi gli ha dato fiducia, chi lo ha accolto come un salvatore della patria quando decise di portare la bella storia del Matelica ad Ancona per fare qualcosa di più grande e competitivo. L’effetto invece è stato micidiale: il Matelica costretto a ripartire dalla Prima categoria e l’Ancona evaporata. Tre anni spesi bene, complimenti. Canil tiene a precisare? Davvero non riusciamo a capire dovi trovi il coraggio di affermare certe amenità. Vada a elencare queste sue precisazioni a bomber Spagnoli che ha segnato a Pescara i due gol della salvezza, le vada a spiegare ai suoi compagni di squadra, che hanno allungato il contratto credendo nel famoso progetto da voi sempre sbandierato. Le vada spiegare ai dirigenti e ai tecnici e soprattutto ai ragazzini del settore giovanile, il famoso fiore all’occhiello calpestato come se niente fosse. E vada a precisare queste sue verità ai tifosi e alla città di Ancona, per l’ennesima volta colpiti a tradimento dal fuoco che si pensava amico. Tra le tante perle di questa lettera, riflettiamo su una: ma se, come Canil dice, da gennaio era palese che Tiong non avrebbe pagato più, che cosa è andata a fare l’ad Nocelli nel maggio scorso a Honk Kong? A prendere ordini da uno che non metteva più un euro? E quando è tornata, nessuno di voi ha avuto il buon senso di mettere in allarme l’ambiente, vista la situazione? Al contrario erano tutte rose e fiori e se qualcuno, il “Corriere Adriatico” ad esempio, osava sollevare dei dubbi, era accusato di lesa maestà. In tempi non sospetti parlammo di “Tiong l’inafferrabile” e di “misteri”: purtroppo non ci eravamo sbagliati ma nessuno, dicasi nessuno, dentro la società ha avuto l’accortezza di avvertire il sindaco, anche lui preso brutalmente in giro da lor signori, tra summit sempre rimandati con alibi grotteschi (tipo il Capodanno cinese) o addirittura farlocchi. Canil, lei ci ha messo nelle mani del malese, lei avendo capito la mala parata poteva e doveva iscrivere la squadra. Lei non l’ha fatto. Il resto sono chiacchiere e distintivo. Anzi neanche più quello. Solo squallore.