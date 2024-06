Crac Ancona, dal Comune diffida ad adempiere ai vertici della società. Silvetti: «Voglio la data dell'incontro entro martedì 18»

Il Sindaco, Daniele Silvetti ha inviato oggi una richiesta di convocazione ai vertici dell’U.S. Ancona per stabilire una linea di azione che concentri gli sforzi che l’Amministrazione comunale sta compiendo nella giusta direzione.

Il Sindaco ha fissato un lasso temporale che va dalla giornata di oggi e fino a martedì 18 giugno per stabilire la data del confronto.

«Se non riceviamo risposte agiremo diversamente»

«La necessità di confrontarci – spiega il Sindaco nella lettera – nasce da una progettualità pendente, da investimenti ancora non certi e dall’esigenza di fare scelte puntuali sul futuro del settore giovanile dell’Ancona Calcio. Il lasso di tempo per calendarizzare questo incontro – sottolinea - è evidentemente stretto perché incalzanti sono le prossime scadenze. Nel caso in cui non ricevessimo una disponibilità alla interlocuzione, ci vedremo costretti a prendere altri provvedimenti e ad adottare, conseguentemente, differenti misure».