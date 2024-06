La Covisoc esclude l'Ancona dalla Lega Pro. Per la corsa alla Serie D la deadline è quella dell'8 luglio

ANCONA E’ questione di giorni per la comunicazione ufficiale da parte della Figc sull’esclusione dell’Ancona dal prossimo campionato di Serie C. Oggi, infatti, la Covisoc e la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi hanno esaminato le documentazioni prodotte dalle società e hanno comunicato alle società l’esito della loro istruttoria. L’Ancona ha ricevuto esito negativo dalla Covisoc per non aver versato i pagamenti delle mensilità di marzo e aprile ai propri tesserati.

La corsa alla D

Il club potrà presentare ricorso motivato avverso la decisione negativa della Commissione entro il termine perentorio delle ore 19 di domani, 12 giugno. In caso di ricorso, la Covisoc esprimerà un nuovo parere motivato al Consiglio federale entro il 13 giugno. Consiglio federale che, in data 14 giugno, si assumerà la decisione sulla concessione delle Licenze Nazionali.

In caso di decisione avversa da parte del Consiglio federale, l’Ancona - che dovrebbe essere l’unica a vedersi negare la partecipazione al campionato - potrà appellarsi prima al Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni, poi al Tar e infine al Consiglio di Stato. Ma sarebbe soltanto un modo per rimandare di qualche giorno un destino inevitabile, quello dell’esclusione dai campionati professionistici. Secondo quanto trapela, l’Ancona non farà ricorsi. Bisognerà, invece, cercare di salvare il salvabile, ovvero presentare domanda di ammissione alla Serie D in soprannumero. Questa dovrà pervenire nel periodo compreso tra il 4 luglio e le ore 14 dell’8 luglio. Insomma, si tratta di una vera e propria corsa contro il tempo per trovare persone disposte a investire nell’Ancona (che sia vecchia o nuova matricola) e per effettuare l’iscrizione al massimo campionato dilettantistico.