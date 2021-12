Covid, allo stadio capienza ridotta al 50%. Cosa succede a chi ha già comprato il biglietto?

Covid, con il nuovo decreto cambiano le regole per l'accesso alle manifestazioni sportive. Per gli impianti all'aperto, come gli stadi, la capienza si riduce dal 75% al 50%, mentre per quelli al chiuso si riduce al 35%. Un vero e proprio caos, specialmente per quei club che a inizio stagione hanno avviato la campagna abbonamenti e che fino a ieri hanno continuato a vendere i biglietti per i posti rimanenti.

APPROFONDIMENTI SERIE C Sorpresa tra i bomber under 23: dopo Moro e Vlahovic c'è...

Resta confermato l'accesso a stadi e palazzetti solo per chi è in possesso del green pass rafforzato: occorrerà aver completato il ciclo vaccinale (doppia dose da non più di quattro mesi o dose booster) o essere guariti da non più di sei mesi. Per entrare allo stadio, quindi, è confermato che non basterà più un tampone negativo. La nuova stretta riguarda quindi la capienza, che torna quelle di inizio stagione (50% del totale dei posti).

Le misure previste dal nuovo decreto dovrebbero entrare in vigore dal 10 gennaio prossimo e fino alla fine dello stato d'emergenza. Ci sono diversi club, però, che hanno sospeso la vendita libera dei biglietti. È il caso, ad esempio, della Roma, che ha annullato la vendita dei biglietti per le gare contro Juventus e Cagliari (in campionato) e Lecce (in Coppa Italia) e che ha spiegato: «In attesa di ulteriori delucidazioni e conferme, nei prossimi giorni verranno date ulteriori informazioni circa le modalità d’accesso alle prossime partite». Per Roma-Juve sono stati venduti 42mila biglietti (compresi gli abbonati), ma la capienza al 50% fa scendere gli spettatori a 35mila. Per circa settemila tifosi scatterà quindi il rimborso, di cui il club giallorosso comunicherà nelle prossime ore le modalità.

🏟 Riduzione capienza stadio al 50%. Bloccata la vendita dei biglietti per le gare con la Sampdoria, Fiorentina e Barcellona.



💙 #ForzaNapoliSempre https://t.co/lqg38AYbOD — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 30, 2021

Anche il Napoli ha immediatamente sospeso la vendita dei mini-abbonamenti per le partite di campionato contro Sampdoria e Fiorentina e di Europa League contro il Barcellona. Anche per il club partenopeo, le modalità di rimborso saranno comunicate nei prossimi giorni, in attesa di predisporre un nuovo riallineamento dei posti a sedere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA