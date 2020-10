Roberto Mancini, scivolone social: «Come ci si ammala di Covid? Guardando i tg»

Gaffe social per il ct della Nazionale Roberto Mancini. Il selezionatore azzurro ha pubblicato sulla propria pagina Instagram una vignetta che ironizza sull'informazione legata alla diffusione del Covid.

Nel fumetto si vede un'infermiera che chiede al paziente "Hai idea di come ti sei ammalato?". Con l'uomo che, dal suo letto d'ospedale, risponde "Guardando i tg". La story del ct ovviamente non è passata inosservata e sui social si sono scatenati i commenti degli utenti che chiedono anche un intervento della Figc per sanzionare l'uscita di cattivo gusto di Mancini.

