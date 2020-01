I campioni d'Italia, d'Europa e del mondo della Lube ospiti della Pars onlus

CORRIDONIA - E' stata una serata in nome della condivisione e dell’amicizia tra Cucine Lube Civitanova e Pars onlus. I campioni d’Italia, d'Europa e del Mondo, capitanati da Juantorena, insieme all’amministratore delegato del gruppo Lube Fabio Giulianelli, all’allenatore Ferdinando (Fefè) De Giorgi e allo staff biancorosso, sono stati ospiti al Villaggio San Michele Arcangelo di Corridonia come da consuetudine per festeggiare l’inizio del nuovo anno e anche, il trentesimo compleanno della cooperativa sociale Pars onlus.



Presenti all’evento anche Paolo Cartechini sindaco di Corridonia, Monica Sagretti assessore all’istruzione e alle politiche educative del Comune di Corridonia, Antonio Bravi sindaco di Recanati, Francesco Fiordomo assessore ai lavori pubblici di Recanati e Tania Poltroni presidente del consiglio comunale di Recanati. Toccanti le testimonianze di adulti e minori delle comunità Pars presenti nel territorio, che hanno fatto d’apertura alla serata.





© RIPRODUZIONE RISERVATA