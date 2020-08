Coronavirus, a Lucoli 5 positivi dai tamponi-screening, il totale sale a 15: revocata la zona rossa. Salta il ritiro dell'Anconitana?

LUCOLI - Revoca della zona rossa a Casamaina, ma provvedimenti stringenti, come l’obbligo di mascherine h24, per contenere il contagio.



E’ quanto deciso stamattina a Lucoli nel corso di un vertice alla presenza del sindaco, Valter Chiappini, del capo della task force sanitaria regionale Alberto Albani e dell’assessore regionale alle Aree interne, Guido Liris nella zona che nei prossimi giorni doveva ospitare il ritiro dell'Anconitana adesso in forte dubbio.



I risultati dello screening avviato dopo l’accertamento di 10 contagi, tra Lucoli e Casamaina - frutto di due distinti cluster - hanno suggerito questo cambio di rotta dopo che la zona rossa era stata istituita direttamente da Chappini per cinque giorni, fino al 1 settembre, proprio in attesa dell'esito dei test.



Dall’esame di 146 tamponi fatti sono emersi ulteriori 5 contagi, mentre 45 persone sono in isolamento domiciliare.



L’atto, concordato anche con il prefetto Cinzia Torraco, sarà formalizzato a breve. Ultimo aggiornamento: 14:00

