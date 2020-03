Coronavirus, Serena Williams: «E' una cosa seria, starò a casa 6 settimane»

«Trascorrerò le prossime 6 settimane in solitudine. Sarò una moglie, una mamma. Cucinerò, farò le pulizie e il cambio di stagione primaverile. Farò maschere per il viso, seguirò tutorial per il trucco. Vi farò sapere come va… state tutti al sicuro. Questa è una cosa è seria». È il video messaggio cheposta su Instagram. La 38enne statunitense resterà isolata nelle prossime settimane per restare al sicuro dall'emergenza Coronavirus , ormai dilagante anche negli Stati Uniti. La Williams ha gareggiato per l'ultima volta agli Australian Open, dove è stata sconfitta agli ottavi per mano della cinese Qiang Wang in tre set, fallendo l'assalto al 24esimo titolo del Grande Slam.