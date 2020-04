Pesaro, il massaggiatore degli scudetti Ezio Giroli ucciso dal Covid-19, cordoglio Vuelle: «Ciao amico, tu eri la squadra»

PESARO - Ezio Giroli ucciso dal Coronavirus a 71 anni, tutta la città di Pesaro in lutto. Ezio era stato il fiosterpaista maggaiatore per della Vuelle per 26 anni: ha vissuto da protagonista l'epopea della Scavolini che collezionava trofei. ma era anche apprezzato per i suoi quadri, con i pretini che giocavano a basket.

La Vuelle esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Ezio Giroli, storico massaggiatore della società biancorossa. Alla sua famiglia le sentite condoglianze. Il Presidente Ario Costa lo ricorda con affetto e commozione: «Ciao amico mio, anzi scusami, ciao amico nostro, tu non eri il massaggiatore eri la squadra. Noi eravamo niente senza di te, il tuo sorriso sempre pronto, la battuta sempre giusta per sdrammatizzare, la spolverata ai nostri muscoli come diceva Mimmo, la tua musica; non parlavi una parola d’inglese ma i mori, come li chiamavi tu, capivano subito e tu capivi loro perché erano il tuo sorriso e il tuo amore a parlare. La tua disponibilità era qualcosa fuori dal comune, avevi tempo per tutti. Passavi dalla pomata fatta non si sapeva

con cosa , alle tisane o ai beveroni più buoni di tutto il campionato. Potrei non finire più amico nostro….personalmente è un dolore infinito tu non sei mai stato normale ma straordinario. Eri forse un fratello o forse di più; ti voglio bene, ciao Amico mio”.

