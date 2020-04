Coronavirus, rivelazione choc di Lukaku: «A dicembre 23 giocatori dell'Inter su 25 con febbre e tosse, test mai fatti»

Il coronavirus, a Milano, molto probabilmente girava già a fine 2019. Spaventoso retroscena svelato da Romelu Lukaku durante un chat su Instagram con Kat Kerkhofs, moglie di Dries Mertens. «Abbiamo avuto una settimana libera a dicembre - ha raccontato il centravanti nerazzurro -. Siamo tornati e giuro che 23 giocatori su 25 dell'Inter erano malati. Non è uno scherzo». L'episodio al quale il belga fa riferimento sarebbe avvenuto a gennaio, molto prima della quarantena obbligatoria.

LEGGI ANCHE:

Covid-19 nelle Marche, arrivano i rinforzi: task force di 58 infermieri albanesi per le case di riposo

Contagi da Coronavirus, infrastrutture e resilienza: «Nelle Marche ripartenza difficile»

«Abbiamo giocato in casa contro il Cagliari di Radja Nainggolan e dopo 25 minuti uno dei nostri difensori ha dovuto lasciare il campo (Skriniar, ndc). Non poteva andare avanti e quasi svenne. Tutti tossivano e avevano la febbre. Mi ha anche infastidito. Quando mi sono riscaldato, sono diventato molto più caldo del solito. Non prendevo la febbre da anni. Dopo la partita c’è stata un’altra cena con gli ospiti di Puma in programma, ma ho ringraziato e sono andato dritto a letto. Non siamo mai stati testati per il virus in quel momento, quindi non lo sapremo mai con certezza. Ho contribuito con 100mila euro a un ospedale di Milano. Non ho mai fatto cose del genere prima d’ora. Non ci ho mai pensato. Più invecchio, più mi rendo conto di avere una piattaforma per aiutare le persone. Sono qui in Italia e sono stato accolto molto bene qui. Quindi è bello supportare le persone qui».

Con il coronavirus non si scherza: «Mia mamma ha il diabete. Questo è il mio più grande choc. Non mi importa, è la mia migliore amica. Ogni quattro ore chiamo se ha bisogno di qualcosa. Certo che mi manca di più mio figlio Romeo. Il piano era di riportare mia madre e mio figlio in Italia per l’epidemia di coronavirus. Ho due appartamenti qui, ma ovviamente ora non è il momento per loro di tornare. Mio figlio è proprio come me. Mia mamma ha già detto che è Romelu 2.0. Ha il doppio di energia ed è due volte più pazzo».

Ultimo aggiornamento: 16:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA