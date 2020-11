Francesco Totti positivo al Covid 19, la conferma di una persona vicina alla famiglia. Ha avuto la febbre alta

Francesco Totti positivo al Covid-19. L’ex numero dieci, che ha perso due settimane fa il papà Enzo contagiato anche lui da coronavirus, ha avuto la febbre alta e si trova in regime di isolamento insieme al resto della famiglia nella sua villa all’Axa. A rivelare una notizia che circolava da tempo è stato il sito Romanews. Sempre stando a quanto riporta il sito dedicato all'informazione della Roma, anche Ilary Blasi risulterebbe contagiata, ma completamente sintomatica.

APPROFONDIMENTI FABRIANO Assembramenti senza mascherina: multate dieci persone, sono quasi... L'EPIDEMIA Coronavirus, altri 373 nuovi positivi nelle Marche, quasi la...

LEGGI ANCHE:

Lopalco: «Seconda ondata Covid non è colpa delle discoteche in estate. Bisogna eliminare l'aperitivo»

Il premier Conte annuncia: «Nuovo Dpcm differenziato per Regioni: ci saranno tre fasce di rischio»

Anche l'agenzia Ansa, in questi minuti, conferma la notizia della positività del capitano giallorosso citando comer fonte "una persona vicina all'ex giocatore".

Francesco Totti, che ha compiuto quarantaquattro anni lo scorso 27 settembre, ha perso solo pochi giorni fa il padre Enzo, proprio a causa delle conseguenze legate al Covid. Lo sceriffo, questo il soprannome del padre del capitano, era stato ricoverato allo Spallanzani per giorni, ma non era riuscito a vincere la battaglia contro il virus. Proprio a seguito della morte del papà, Totti aveva preferito non partecipare alla presentazione del documentario di Alex Infascelli dedicato proprio alla vita del Capitano: "Mi chiamo Francesco Totti"; la pellicola comunque è stata presentata al Festival del Cinema di Roma la scorsa settimana.

La positività di Francesco Totti sarebbe stata riscontrata circa una settimana fa: l'ex capitano giallorosso aveva febbre alta, mal di gola, perdita di olfatto e del gusto. Il tampone aveva dato esito positivo, e così da allora Totti è in quarantena nella sua vialla all'Axa.

Proprio nella giornata di oggi Francesco Totti, comunque, era tornato a farsi sentire per esprimere il suo cordoglio per la morte del grande Gigi Proietti

Ultimo aggiornamento: 14:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA