Secondo positivo nella Triestina, ma la squadra parte per Pesaro: domani il match con la Vis

PESARO - Un secondo giocatore della Triestina, Vincenzo Sarno (dopo Angelo Tartaglia), è risultato positivo al coronavirus. L'annuncio è della stessa società che domani dovrebbe affrontare la Vis a Pesaro.

I due calciatori sono asintomatici ed in isolamento, ma la squadra è comunque partita per Pesaro dove domani alle 18,30 dovrà affrontare la Vis per la partita del Girone B di Serie C. Il gruppo squadra effettuerà comunque un nuovo giro di tamponi in serata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA