Romagnoli: «Anche il derby Tolentino-Recanatese a porte chiuse, così rischiamo tutti il collasso»

TOLENTINO - Si giocherà a porte chiuse il derby Tolentino-Recanatese, previsto domenica alle 15.30. I tentativi fatti dal presidente cremisi Marco Romagnoli di poter ottenere un’apertura parziale dello stadio Della Vittoria non sono andati a buon fine. «Quello tra il Tolentino e la Recanatese è sicuramente uno dei derby marchigiani più attesi del girone F di Serie D - dice Romagnoli - Al Della Vittoria, però, il grande assente di questa sfida sarà il pubblico, visto che è stata confermata la disputa della partita a porte chiuse. Ci tenevamo davvero molto a giocare la prima gara interna della nuova stagione davanti ai nostri tifosi e a quelli della Recanatese. Ce l’ho messa tutta, però non sono riuscito nell’intento di far aprire i cancelli del nostro stadio a un numero limitato di tifosi per un derby così importante, anche se arriva solo alla seconda giornata di campionato. Sono altresì molto preoccupato per il proseguio della stagione. Se la Serie A può andare avanti anche senza l’accesso del pubblico grazie ai diritti televisivi, ritengo che il calcio dilettantistico sia a rischio collasso. Stiamo vivendo un momento di enorme preoccupazione sia per la situazione sanitaria che per quella economica e vedo quindi anche un pizzico di pessimismo considerato il mancato incasso dai botteghini che ogni società potrebbe avere».

