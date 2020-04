Marco Misin, papà di Alex, ucciso dal Coronavirus: Vis Pesaro, Fermana e Alma Fano in lutto

FERMO - Mentre il mondo del pallone si chiede ancora quando si tornerà a calcare i campi, il Coronavirus non risparmia nemmeno il mondo dei calciatori stessi e dei loro affetti. Il padre dell’ex vicecapitano della Fermana Alex Misin, il signor Marco, si è spento a 74 anni per cause legate al coronavirus.







Marco Misin aveva 74 anni. In lutto la Vis Pesaro, squadra per cui il trentenne Alex Misin, pesarese doc, gioca, e l'Alma Juventus Fano, dove ha militato. In lutto pure la Fermana che di Alex è stata casa per sei lunghi stagioni, sino alla scorsa estate. Anche sulla pagina facebook del club gialloblù è comparso un messaggio di commozione e vicinanza.

