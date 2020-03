Ultimo aggiornamento: 20:09

. Manca ancora l'ufficialità ma ormai è quasi certo che il Gran Premio del Qatar di domenica 8 marzo non verrà disputato. A rischio anche la seconda prova stagionale in programma il 22 marzo in Thailandia. La scelta della Dorna per far fronte al rischio contagio non fermerà invece le Moto2 e Moto3.