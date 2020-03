Coronavirus, Ghirelli: «Chi vince scudetto in caso di stop? Ipotesi playoff»

Arrivano le ipotesi in caso di stop lungo della Serie A e dei vari campionati italiani per via del coronavirus. Per le sorti della Serie A ci sarebbero allo studio «quattro ipotesi», attualmente allo stato assolutamente embrionale: in caso di ritorno alla normalità dopo il 3 aprile «la speranza è quella di recuperare le partite di campionato oltre il 24 maggio». L'alternativa sarebbe quella dei play.off «E' una possibilità». Lo dice il presidente della lega pro Francesco Ghirelli al termine del consiglio straordinario della Figc sull'emergenza Coronavirus che ha sancito lo stop ai campionati come previsto dall'ultimo dpcm emanato ieri dal premier Conte.

In caso di ulteriore stop al campionato imposto dall'emergenza, le alternative sarebbero quelle della non assegnazione o dell'assegnazione del titolo in base alla classifica di oggi. Molto dipenderà anche dalla decisione della Uefa su un eventuale slittamento degli Europei al 2021. Ipotesi sulla quale sta lavorando la Figc e altre federazioni europee. In ogni caso, precisa Ghirelli: «Ogni decisione sarà presa dalle singole leghe (A, B e C, ndr) entro il 23 marzo, data del prossimo consiglio federale».

