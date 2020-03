Rugani, la fidanzata Michela Persico positiva al coronavirus è incinta: «Ho una paura infinita»

«Sono incinta, che succederà adesso? Non riesco ancora nemmeno a parlarne, devo capire cosa succederà. Spero che il virus non incida sulla gravidanza. I medici mi hanno assicurato che non dovrebbero esserci problemi. Ma mettetevi nei miei panni: ho una paura infinita». Michela Persico, la compagna di Daniele Rugani, rivela al settimanale 'Chi' di aspettare un bambino.

Sia lei sia il difensore della Juventus sono risultati positivi al coronavirus e stanno trascorrendo la quarantena separati. «Ci stavamo preparando a quando avremmo annunciato la gravidanza. Doveva essere un momento di gioia, invece la vita ci ha tradito così. Ma sono sicura che ci rialzeremo», conclude la Persico.

