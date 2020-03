Timori per il Coronavirus: Troy Williams lascia la Victoria Libertas Pesaro

PESARO - Un altro giocatore in meno. Ma non è un taglio. La Victoria Libertas conferma che la decisione di Troy Williams di interrompere il contratto è legata alla preoccupazione per l'emergenza Coronavirus. Il giocatore di Indiana che era arrivato a campionato iniziato per far crescere il livello della sqaudra ha giocato 8 gare in stagione con Pesaro mettendo a referto 16 punti di media.

