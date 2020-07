Coronavirus, il Pallone d'Oro non sarà assegnato: l'annuncio di France Football

Non volevamo aggiungere un asterisco indelebile alla lista dei premi nello stile di 'trofeo vinto in circostanze eccezionali a causa della crisi sanitaria di Covid-19'

Inoltre i candidati al premio non avrebbero avuto gli stessi criteri per essere valutati, con alcune stagioni proseguite e altre no

Ultimo aggiornamento: 21 Luglio, 00:58

La stagione calcistica 2019-20 sarà ricordata per sempre come quella interrotta e poi ripresa per l'emergenza coronavirus. Una stagione così anomala che, la prestigiosa rivista sportiva che ogni anno organizza il, ha annunciato che l'edizione 2020 non avrà luogo e il premioUna decisione clamorosa ma, sotto un certo punto di vista, assolutamente condivisibile. «. Un anno così singolare non può essere trattato come gli altri, nel dubbio è meglio astenersi che persistere» - spiega- «. Fra i nostri giurati del, 220 uomini e donne, ci potrebbe essere qualcuno distratto da altre priorità ed emergenze da gestire».Per la prima volta da 64 anni, quindi, ilnon verrà assegnato e così il duello infinito tra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, che mai come in questa stagione avrebbero dovuto vedersela con una lunga serie di sfidanti, sarà rimandato di un anno.