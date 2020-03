Coronavirus, morto Lorenzo Sanz: l'ex presidente del Real Madrid aveva 76 anni

Mio padre è appena morto. Non meritava questa fine e in questo modo. Uno dei migliori, coraggiosi e grandi lavoratori che abbia mai visto. La sua famiglia e il Real Madrid erano le sue passioni

Ultimo aggiornamento: 14:22

Coronavirus, è morto Lorenzo Sanz: lo storico ex presidente del Real Madrid aveva 76 anni. Dopo aver contratto l'infezione, Lorenzo Sanz era stato ricoverato il 18 marzo scorso in terapia intensiva.A dare la notizia della scomparsa dell'ex presidente delè stato il figlio, Lorenzo jr.: «».Lorenzo Sanz jr., ex giocatore di basket, aveva rivelato anche la positività e il ricovero del padre pochi giorni prima., 76 anni, era stato presidente deldal 1995 al 2000: sotto la sua guida, i 'blancos' hanno vinto due Champions League, una Coppa Intercontinentale, due campionati nazionali e una Supercoppa spagnola.