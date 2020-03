Matteo Malaventura torna a casa dopo l'incubo della polmonite

Sollievo, gioia. Matteo Malaventura è tornato a casa. «Regalo più bello non poteva farci. Matteo è ancora debole e la polmonite non è passata, ma averlo con noi è già un grande successo»”, ha detto la moglie Marianna.

Malaventura, 42enne cestista con una lunga carriera agonistica cominciata con il debutto in serie A con la maglia della Scavolini Pesaro, si trovava in ospedale con una polmonite e qualche giorno fa aveva inviato un messaggio attraverso Facebook per informare sue condizioni di salute.

LEGGI ANCHE:

Coronavirus, lo studio tedesco: «La pandemia durerà due anni»

Ultimo aggiornamento: 18:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA