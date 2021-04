Camila Giorgi positiva al Covid: in isolamento con la febbre, salta la King Cup

Camila Giorgi è risultata positiva al Covid-19 ed è in isolamento a Charleston, dove si è ritirata dal torneo in

corso. La tennista di origini maceratesi ha accusato qualche linea di febbre ed è statao costratta a saltare anche le convocazioni azzurre per la Billie Jean King Cup e l'incontro Italia-Romania.

«Mi dispiace molto - ha commentato Camila Giorgi - non poter partecipare alla sfida in Romania al fianco delle mie compagne, ci tenevo tantissimo a giocare con la maglia della nazionale e dare il mio apporto alla squadra».

