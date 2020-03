Lettera di 14 medici delle squadre: «Anche la Tirreno-Adriatico da rinviare a dopo il Giro»

ANCONA - Le corse di ciclismo previste in Italia durante il mese di marzo sono a serio rischio per l’allarme Coronavirus. Quattordici medici di diverse squadre hanno infatti ufficialmente chiesto la cancellazione di Strade Bianche (7 marzo in Toscana), Tirreno-Adriatico (11-17 marzo nel Centro Italia), Milano-Sanremo (21 marzo tra Lombardia e Liguria) dopo che il Comitato Scientifico del Governo ha suggerito lo stop di 30 giorni per manifestazione sportive aperte al pubblico.

Il documento è firmato da alcune squadre di punta del World Tour tra cui Team Ineos, Jumbo-Visma, Lotto Soudal, Sunweb, EF Pro Cycling, CCC, Bahrain-McLaren. A riportare uno stralcio del documento è il quotidiano Het Laatste Nieuws: «Il COVID-19 può avere un impatto sulla salute dei corridori. Altri sport annullano eventi di massa. Non c’è motivo per l’organizzazione di mettere i corridori in situazioni pericolose. In secondo luogo, se le gare dovessero disputarsi, dovrebbe essere garantita la ‘capacità diagnostica’. Ogni anno i corridori si ammalano durante una gara a tappe come la Tirreno-Adriatico. La domanda è quindi se l’intera squadra debba essere messa in quarantena e per quanto tempo. La gara verrebbe completamente decapitata. L’organizzazione non ha ancora annunciato un piano in tal senso».

Le tre gare potrebbero slittare “a dopo il Giro d’Italia, oppure a settembre”, ha spiegato in una conversazione con l’Adnkronos il direttore del settore ciclismo di Rcs Sport, Mauro Vegni. «Noi, come detto più volte, siamo pronti a fare gli eventi, ma se c’è un decreto di stop è chiaro che seguiremo l’indicazione del governo», ha spiegato. Ultimo aggiornamento: 16:04





