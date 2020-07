Covid, positivo giocatore: saltano le partite dello Zurigo

Un calciatore e diversi membri dello staff tecnico del Zurigo sono risultati positivi al coronavirus. E salta di conseguenza la partita di oggi contro il Sion. Il calciatore che ha contratto la malattia è il difensore Mirlind Kreyziu, mentre non sono state rese note le generalità delle altre persone contagiate.



RINVIATA ANCHE LA PARTITA COL BASILEA



Lo Zurigo avrebbe dovuto giocare anche martedi contro il Basilea. Ma anche questo match di campionato è stato rinviato. Kreyziu a quanto si apprende ha avuto qualche sintomo venerdi, sottoposto al tampone, è risultato positivo. L'intera squadra, così come anche staff tecnico e dirigenti, si sono messi in isolamento domiciliare fino al 17 luglio. Quando poi, una nuova serie di tamponi, rivelerà se ci sono altri contagi e se quindi potrà riprendere la preparazione. Una situazione che mette in ansia la federazione svizzera. Ultimo aggiornamento: 16:05

