Emergenza Coronavirus, salta il Volleyball Nation League a fine maggio ad Ancona

ANCONA - Salta l'appuntamento con la nazionale maschile di volley al PalaPrometeo, che avrebbe dovuto ospitare dal 29 al 31 maggio uno dei gironi di Volleyball Nations League con Italia, Iran, Canada e Bulgaria. La Federazione Italiana Pallavolo informa di aver ricevuto oggi una comunicazione ufficiale da parte dalla Fivb nella quale viene annunciato, che a causa del propagarsi dell’epidemia del Coronavirus, la Volleyball Nations League 2020 è stata rinviata a dopo le Olimpiadi di Tokyo.



«La Fivb - si legge in una nota della Fipav - ha motivato tale decisione, spiegando che la salute e il benessere degli atleti, dei tifosi, degli addetti ai lavori e di tutti i soggetti coinvolti rappresentano la massima priorità. Il rinvio della VNL garantirà che tutti gli atleti possano concentrarsi sulla cura della propria salute, e consentirà ai campionati nazionali, attualmente sospesi, di concludere le loro stagioni quando la situazione lo consentirà». La FIVB afferma di guardare al futuro con ottimismo e di lavorare a stretto contatto con le Federazioni Nazionali e gli organizzatori locali, per trovare una data appropriata per organizzare la VNL dopo i Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

© RIPRODUZIONE RISERVATA