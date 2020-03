Emergenza Coronavirus: rinviata la partita di domani Ascoli-Chievo, poi il contrordine: si decide domani

ASCOLI - Calendario di serie B che rischia di andare in tilt. Salta anche l'attesa partita in programma domani al Del Duca tra Ascoli e Chievo. Dopo il rinvio della partitacontro la Cremonese, la formazione bianconera dovrà quindi recuperare anche la sfida con i veronesi per una classifica già difficile per il momento tutt'altro che positivo di Brosco e c. e che diventa ancora più difficile da decifrare alla luce di questi due rinvii.

Partite rinviate e altre disposizioni: per l’emergenza Coronavirus la Lega di serie B ha disposto lo svolgimento a porte chiuse delle partita Cittadella-Pordenone e Venezia-Crotone che sono valide per la 27/a giornata, nona di ritorno, in programma sabato prossimo, 7 marzo.

AGGIORNAMENTO ORE 21

Sembrava tutto deciso e invece la partita Ascoli-Chievo rimane con l'asterisco nel senso che ogni decisione relativamente alla disputa della partita verrà presa domani.

