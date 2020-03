Juventus-Inter, baci e abbracci al gol di Dybala: il calcio contravviene al decreto del Governo

Ultimo aggiornamento: 22:20

Baci, abbracci, una vera e propria ammucchiata. Altro che almeno un metro di distanza... Durante Juventus-Inter, come del resto in tutte le partite disputate nel weekend tra A e B, si sono viste scene ampiamente vietate dal decreto diffuso ieri del Governo per l'emergenza Coronavirus e che tutti i cittadini italiani sono obbligati (giustamente) a rispettare.Stasera ad esempio, subito dopo il gol del 2-0 di Dybala contro l'Inter in uno Stadium completamente vuoto, il calciatore argentino è stato letteralmente travolto dai compagni festanti. Tutti addosso a lui, con Buffon che a lungo gli ha urlato la sua gioia a pochi centimetri dal volto. E le goccioline? E la possibilità di trasmettere il virus con il contatto ravvicinato? Evidentemente in A non valgono... Sicuramente una gioia incontenibile quello juventina nel match scudetto, ma che stride con tutto il resto dell'Italia. E con tutto quello che stanno vivendo gli italiani in questi giorni.