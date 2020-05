Bologna, Sinisa Mihajlovic si allena in campo da solo a Casteldebole

BOLOGNA - Torna in campo anche Sinisa Mihajlovic. Il tecnico del Bologna sta facendo una seduta di allenamento individuale a Casteldebole. Alle 10 il tecnico ha varcato i cancelli del centro del Bologna Calcio, dirigendosi sul campo, correndo e facendo addominali, come ieri ha fatto la squadra. L'allenatore serbo, al quale in estate era stata diagnosticata la leucemia, era stato sottoposto il 29 ottobre al trapianto di midollo osseo.

