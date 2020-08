Bergodi positivo al Covid-19. I messaggi dei tifosi: «Non mollare»

«Forza Cristiano vinci anche questa battaglia». Sono tanti i messaggi che i tifosi della Lazio recapitano via social a Bergodi, ex difensore e capitano biancoceleste, oggi allenatore dell’Universitatea Craiova, risultato positivo al Coronavirus. Secondo i media locali, il tecnico sarebbe ricoverato in ospedale in Romania e presenta alcuni lievi sintomi del Covid-19, come la febbre. Le sue condizioni, tuttavia, non sembrano essere preoccupanti. Ultimo aggiornamento: 15:36

